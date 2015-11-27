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Dünya

Rus Liberal Demokrat Parti lideri: İstanbul'u yok etmek zor değil, bir atom bombası atarsak...

"Oluşacak 15 metrelik tsunami dalgası şehri 9 milyon insanıyla birlikte yerle bir eder"

27 Kasım 2015 21:52

TSK'nın Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendiren Rusya’nın aşırı milliyetçi Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski, "İstanbul Boğazı'na atom bombası atmayı" önerdi.

Hürriyet Gazetesi Moskova Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre İstanbul’un nüfusunu dahi bilmediği ortaya çıkan 69 yaşındaki Jirinovsk, Moskova radyosuna verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’u yok etmek bizim için zor bir iş değil. İstanbul Boğazı'nın ortasına tek bir atom bombası atarsak, oluşacak 15 metrelik tsunami dalgası şehri 9 milyon insanıyla birlikte yerle bir eder.”

 

"Kamuoyu tepkisini ölçmek için en radikal düşünceleri seslendirmesiyle tanınıyor"

 

Nerdun Hacıoğlu, haberinde, aşırılık yanlısı açıklamalarıyla bilinen Vladimir Jirinovski'yi şöyle tanıttı: 

Jirinovski Rus medyasında "faşist", "palyaço" ve "öcü" lakaplarıyla anılan bir marjinal isim olsa da, Reuters'a göre "Kremlin politikalarının bir hizmetkarı olarak, kamuoyu tepkisini ölçmek için en radikal düşünceleri seslendirmesiyle" tanılıyor.

Bir Türkolog olmakla birlikte, geçmişte Türkler ve Kafkasya halkları aleyhine de konuşmuştu. Son dönemde en büyük tepkiyi, kendisini kızdıran Ukraynalı hamile bir gazeteciye "tecavüz edilmesi gerektiğini" söyleyerek çekti.

 

Daha önce de Paris'i yakmak istemişti

 

Komplo teorilerine de meraklı olan aşırılık yanlısı siyasetçinin en çok tepki çeken açıklamalarından bazıları:

Kuş gribini bitirmek için herkese silah verelim, göçmen kuşları vursunlar.
* Çelyabinsk'e meteor düşmedi, Amerikalılar yeni bir silah denedi.
* Amerikan fast food zincirlerini Rusya'dan atalım.
* Siyasi partileri yasaklayalım, Rus imparatorluğu bayrağını ve marşını yeniden kabul edelim.
* Paris'i yakalım, Berlin'e girelim.

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