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Rus kozmonota Antalya daveti

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Rus uzay istasyonundan Antalya fotoğrafı paylaşan Rus kozmonot Sergey Ryazanskiy'i kente davet etti

23 Ekim 2017 13:58

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Rus uzay istasyonundan Antalya fotoğrafı paylaşan Rus kozmonot Sergey Ryazanskiy\'i kente davet etti.
Rus Uzay İstasyonu\'nda görevli Rus kozmonot Sergey Ryazanskiy, geçen hafta sosyal medya hesabında Antalya\'nın gece görüntüsünü, \'Antalya Akdeniz\'in bir açık hava müzesi\' notuyla paylaştı. Paylaşım, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sergey Ryazanskiy\'e paylaşımı için sosyal medya üzerinden teşekkür eden ATSO Başkanı Davut Çetin, kendisini en kısa sürede Antalya\'ya beklediklerini belirterek davette bulundu. Davut Çetin, Antalya\'nın her yerden güzel göründüğünü belirtti.
Rus kozmonotun binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafını ekleyerek sosyal medyada paylaşan Başkan Davut Çetin, \"Antalya\'nın tanıtımı için böyle paylaşımlar çok önemli. Umarız Sergey Ryazanskiy uzaydan görüntülediği bu güzelliği dünyaya geri döndüğünde ziyaret eder\" dedi.

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