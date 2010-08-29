-RUS KOZMONOT UZAY YARIŞLARINI ANLATTI MOSKOVA (A.A) - 29.08.2010 - Rus yapımı Soyuz füzeleriyle daha önce iki kez uzaya giden Rus kozmonot Sergey Zalyotin, iki uçuş sonra emekliye ayrılacak Amerikan uzay mekiklerinin konforlu olduğunu, ancak Rus Soyuz füzelerinin ise ne kadar güvenli olduğunu ispat ettiğini söyledi. Deneyimli Rus kozmonot Zalyotin, Moskova yakınlarındaki uzay araştırma ve eğitim merkezi Star City'de bir grup Türk gazeteci ile yaptığı sohbet toplantısında, Rus havacılık ve uzay tarihi ile eski SSCB ve ABD arasındaki uzay yarışıyla ilgili bilgiler verdi. Rusya ve yıkılan Sovyetler Birliği'nde havacılık ve uzay çalışmalarının ABD'den çok daha önce başladığını ve Moskova'nın bu alanda çok önemli ilerlemeler kaydettiğini anlatan Zalyotin, buna karşın ABD'nin daha sonraki yıllarda öne geçtiğini ve sonunda Ay'a gitmeyi başardığını söyledi. "Amerikalılar gitmeseydi 3-4 ay sonra biz Ay'a gitmeyi başaracaktık" diyen Sergey Zalyotin, ABD'nin bunu başarması üzerine Rusya'nın Ay programını durdurduğunu belirtti. Uzaya çıkmanın ve Dünya'yı yörüngeden izlemenin eşsiz bir deneyim olduğunu, insanın tüm bakış açısını değiştirdiğini anlatan Rus kozmonot, "2000'de Mir istasyonuna gittiğimde hiçbir şeyden korkmuyordum, 2002'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gittiğimde ise biraz daha deneyimli ve endişeliydim, ancak yeniden uzaya gitmek için sabırsızlanıyorum, iki yıl içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yeniden gideceğim" dedi. 1981'den beri uzaya sefer düzenleyen ve iki büyük kaza yapan Amerikan uzay mekiklerinin yakında kullanımdan kalkması ve Soyuz füzelerinin UUİ'ye ulaşmak için tek sistem haline gelmesiyle ilgili bir soru üzerine de Zalyotin, "Amerikan mekikleri konforluydu, ama Rus Soyuz roketleri de güvenli olduğunu ispat etmiş durumda, daha yıllarca güvenle kullanılabilir" dedi. Zalyotin, Rusya'nın şu anda 70 kadar kozmonotunun uzaya gitmek için gerekli eğitimi almış ve hazır durumda beklediklerini, ABD'de ise bu rakamın 110 olduğunu söyledi. -RUSYA'NIN YENİ UZAY ÜSSÜ 2015'TE HİZMETE GİRECEK- Rusya'nın Kazakistan'daki SSCB yapımı 60 yıllık büyük uzay üssü Baykonur'dan sonra yeni uzay üssü ise 2015'te hizmete girecek. Artan petrol ve doğalgaz geliriyle uzay çalışmalarında 53 yıl önce olduğu gibi yine önde giden Rusya'nın Başbakanı Vladimir Putin, Rusya Uzakdoğu-Amur Bölgesi'ndeki yeni üs arazisini ziyaret etti. Putin, burada yaptığı açıklamada, "Stratejik olarak Rusya'nın yeni uzay üssüne ihtiyacı var. 2018'de de buradan kozmonotları uzaya göndereceğiz" dedi. SSCB'nin 26 Aralık 1991'de resmen lağvedilmesinden sonra Baykonur Üssü'nde Kazakistan'a ''kira'' ödeyen Rusya, Moskova'nın 5800 km doğusunda Amur-Uglegorsk kenti yakınında kurulu Vostoçni füze üssünde yeni uzay merkezini kuracak. Yeni "kozmodrom"da 2015'te insansız uçuşlar başlatılacak, 2018'de kozmonotlar uçuşlara başlayacak. Rusya Kazakistan'a, 2004 anlaşmasına göre Baykonur'un 2050 yılına kadar garantili kirası için bugüne dek 115 milyon dolar ödedi.