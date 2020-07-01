Rus kozmonot, anayasa referandumu için uzayda oy kullandı

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Rus kozmonot Anatoli İvanişin, onay alması durumunda Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dönem sınırını sıfırlayacak ve 2036 yılına kadar görevde kalmasının yolunu açacak anayasa referandumu için uzayda oy kullandı.

İvanişin, Nisan ayında bir görev için geldiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) oyunu internet üzerinden kullandı.

Rusya uzay ajansı Roscomos'dan yapılan açıklamada İvanişin'in uzayda internet üzerinden oy kullanan ilk insan olduğu belirtildi.

Rusya'da anayasadaki temel maddelerde değişiklik yapılıp yapılmamasına karar verecek referandumun normal şartlarda 22 Nisan'da yapılması planlanıyordu. Ancak Koronavirüs pandemisi sebebiyle bu tarih ertelendi.

7 günlük oy verme süreci geçen hafta başladı ve bugün sona erecek.

Referandumdan iktidarın istediği sonuç çıkarsa normal şartlarda dönem limiti dolan Putin, 2024 seçimlerinde tekrar aday olabilecek ve potansiyel olarak 2036'ya kadar Rusya'ya devlet başkanlığı yapabilecek. Paketin içinde bunun yanı sıra daha yüksek asgari maaş ve emeklilik maaşı gibi maddeler de bulunuyor. Değişiklikler onaylanırsa, Rusya anayasasında evliliğin "kadın ve erkek arasında bir kurum" olduğu da belirtilecek.