-RUS KÖSTEBEĞE 25 YIL HAPİS CEZASI MOSKOVA (A.A) - 27.06.2011 - Moskova askeri mahkemesi, aralarında "Kızıl Ajan" lakaplı Anna Chapman'ın da bulunduğu 10 kişilik "uyuyan casus hücresini" ele veren ve 1999'dan beri Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile işbirliği yapan Rus istihbarat servisinin eski bir yetkilisine gıyabında 25 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme sözcüsü İrina Jirkova, ABD'ye kaçan Alexandre Poteyev'in, firar ve üst düzey ihanetten istenen cezaya çarptırıldığını belirterek, Poteyev'in Rus dış istihbarat servisi SVR'deki albay rütbesinin de elinden alındığını kaydetti. Söz konusu mahkemenin hakimi, SVR'nin "S" (uyuyan hücreler) yönetiminin Amerika birimi başkan yardımcısı olan ve oradaki ajanlar hakkındaki bilgilere doğrudan giriş hakkı bulunan Poteyev'in, Rusya'nın güvenliğine büyük zarar verdiğini bildirdi. Mahkeme sözcüsü Jirkova, ABD'ye kaçan Poteyev'in, yaptıklarının karşılığında para alıp almadığının ise belirlenemediğini söyledi. Rus ajanslarına göre SVR, ajanlarının bir dizi başarısızlığı yüzünden içerde bir köstebek olduğunu biliyordu. Poteyev'in Haziran 2010'da, CIA'ya Rus ajanlarının finansman mekanizmalarını ve iletişim yöntemlerini ifşa ettiği ortaya çıktı. Moskova-Minsk treniyle ülkeden kaçan Poteyev, Amerikan gizli servislerinin yardımıyla aldığı bir sahte pasaportla, önce Almanya'ya oradan da şimdiye kadar saklandığı ABD'ye geçti. Interfax ajansına göre, kaçmadan önce karısına bir daha geri dönmeyeceğini bildiren bir SMS atan Poteyev, bu kısa mesajında "Mary, sükunetle karşılamaya çalış, şimdilik değil, temelli gidiyorum. İstemezdim, ama mecburum. Sıfırdan başlayacağım ve çocuklara yardım etmeye çalışacağım" dedi. Rus gizli servisi SVR'nin bu üst düzey yetkilisinin ihaneti, ancak Kasım 2010'da 10 "uyuyan" ajanın ABD'de yakalanmasının ardından ifşa edildi. Aralarında medyatik Anna Chapman'ın bulunduğu bu Rus casuslar, daha sonra sınır dışı edilerek Soğuk Savaş dönemini andıran bir casus değişimi çerçevesinde Moskova'ya gönderilmişlerdi. Rus medyasına göre Poteyev, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in Haziran 2010'da ABD'ye yaptığı ziyaretten kısa bir süre önce ABD'ye kaçtı. Sovyet döneminde KGB'nin eski dış istihbaratçısı Başbakan Vladimir Putin, Aralıkta yaptığı açıklamada, düşmana sığınan kaçağı "domuz" diye nitelemiş ve ihanetinden "bin kere" pişman olacağını söylemişti.