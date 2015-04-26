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Dünya
Deutsche Welle

Rus korsanlar Obama'nın e-postalarına erişti

New York Times gazetesinin haberine göre Rus bilgisayar korsanlarının ABD Başkanı Barack Obama'nın elektronik postalarına eriştiği ortaya çıktı.

26 Nisan 2015 16:55


New York Times gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Barack Obama'nın elektronik posta hesabının hacklendiği yönünde herhangi bir veri olmadığı bilgisine yer verildi. Ancak Obama'nın elektronik postalarından bazılarının ele geçirilmiş olabileceği kaydedildi.

Rus bilgisayar korsanları, geçen yıl Beyaz Saray’ın siber güvenlik duvarını aşmayı başarmış, olay ABD hükümeti tarafından da doğrulanmıştı.

New York Times gazetesinin haberinde söz konusu bu siber saldırının tahmin edilenden çok daha etkili olduğu görüşüne yer verilirken, konuyla ilgili Beyaz Saray'dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

©Deutsce Welle Türkçe

DW/dpa, BW/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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