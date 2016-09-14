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Spor
Deutsche Welle

Rus korsanlar ABD'li sporcuların bilgilerini sızdırdı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Rus korsanların kendisine yönelik siber saldırısı sonucu çok sayıda olimpik sporcuya ait dosyayı ele geçirip, bazılarını kamuoyuyla paylaşmasını kınadı.

14 Eylül 2016 13:16


Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Rus korsanların siber saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. WADA Genel Müdürü Olivier Niggli, saldırının organizasyonu ve dünya genelinde dopingle mücadele sistemini baltaladığını söyledi.

Kendilerini 'Süslü ayılar' olarak nitelendiren bir Rus korsan grubu WADA'daki sporcuların dosyalarını ele geçirdi. Söz konusu veri tabanında aralarında ABD'li olimpik sporcuların da bulunduğu çok sayıda sporcuya ait bilgiler yer alıyor. Bunun yanı sıra sporcuların özel izinle kullanabilecekleri ilaçların listesi de yayınlandı. Sporcular bu özel izinler sayesinde, normal koşullar altında doping listesinde yer alan ilaçları kullanabiliyor.

Siber saldırının ardından korsanlar Amerikalı dört olimpik sporcuya ait bilgileri kamuoyuna açıkladı. Bilgileri paylaşılan sporcular arasında Venus ve Serena Williams kardeşler de bulunuyor. Venus Williams saldırıyı doğrulayarak, "Bana ait özel tıbbi verilerin iznim olmaksızın korsanların eline geçmesi ve kamuoyuyla paylaşılması nedeniyle hayal kırıklığı içindeyim" dedi.

Saldırı Ağustos ayından bu yana düzenlenen ikinci siber saldırı olma özelliğini taşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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