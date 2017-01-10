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Dünya

Rus konsolos evinde ölü bulundu

Rus diplomatın ölüm nedeninin belirlenmesi için Atina Emniyet Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldığı belirtildi

10 Ocak 2017 01:20

Rusya’nın Atina Büyükelçiliği, Rus konsolos Andrey Malanin’in kaldığı apartmanda ölü bulunduğunu doğruladı.

Protothema’nın haberine göre bu sabah işe gelmeyen ve telefonlara cevap vermeyen 55 yaşındaki Rus konsolos, başkent Atina’nın merkezindeki apartmanında ölü bulundu. Malanin’in iş arkadaşlarının polisle birlikte konsolosun evine geldiği ve kapının içeriden kilitli olduğu ifade edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, konsolosun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, gazetecilere konuşan bir polis kaynağı Malanin'in ölümünün doğal sebeplerden kaynaklandığını söyledi.

 

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