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Rus komutan ve YPG'li birlikte basın açıklaması yaptı

DİYARBAKIR, (DHA)- SURİYE'nin Deyrizor kentinin doğusu Uluslararası koalisyon ve Rus ordusunun desteği ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından terör örgütü DEAŞ'tan temizlendi

04 Aralık 2017 14:33

DİYARBAKIR, (DHA)- SURİYE\'nin Deyrizor kentinin doğusu Uluslararası koalisyon ve Rus ordusunun desteği ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından terör örgütü DEAŞ\'tan temizlendi. Operasyon ile ilgili açıklamayı Rus komutan ve YPG\'nin \'sözde\' sözcüsü birlikte yaptı.
Deyrizor kentinin Fırat Nehri\'nin doğusunda kalan bölümünün, DEAŞ\'tan temizlenmesi nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı, Rus general Alex Kim ile PKK terör örgütünün Suriye\'deki uzantısı YPG\'nin \'sözde\' sözcüsü Nuri Mahmut yaptı. Rus bayrağı ve YPG flamasının da bulunduğu basın açıklamasında konuşan Mahmut, denetimlerinde bulunan bölgelerin demokratik Suriye\'nin parçası olacağını belirterek, \"Başta ABD ve Rusya olmak üzere, tüm uluslararası güçlere, Suriye\'nin geleceğinin barışçıl ve demokratik bir şekilde inşası ve özgürleştirilen bölgelerin güvenliğinin korunmasının garanti altına alınması çağrısı yapıyoruz\" dedi.
Suriye\'de daha önce ABD askerlerinin YPG\'liler fotoğraf çektirmesine Türkiye büyük tepki göstermişti.

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