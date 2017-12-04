Rus komutan ve YPG Sözcüsü'nden ortak açıklama

Suriye'nin Deyrizor kentinin doğusu Uluslararası koalisyon ve Rus ordusunun desteği ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından terör örgütü DEAŞ'tan temizlendi. Operasyon ile ilgili açıklamayı Rus komutan Alex Kim ve YPG Sözcüsü Nuri Mahmut birlikte yaptı.

Rus bayrağı ve YPG flamasının da bulunduğu basın açıklamasında konuşan Mahmut, denetimlerinde bulunan bölgelerin demokratik Suriye'nin parçası olacağını belirterek, "Başta ABD ve Rusya olmak üzere, tüm uluslararası güçlere, Suriye'nin geleceğinin barışçıl ve demokratik bir şekilde inşası ve özgürleştirilen bölgelerin güvenliğinin korunmasının garanti altına alınması çağrısı yapıyoruz" dedi.

Suriye'de daha önce ABD askerlerinin YPG'liler fotoğraf çektirmesine Türkiye büyük tepki göstermişti.