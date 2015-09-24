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Dünya

Rus komedyenlerin telefon şakasının kurbanı olan Elton John bu kez gerçekten Putin ile görüştü

Putin'in Rusya'daki eşcinsel hakları konusunda Elton John'un kaygılarını yanıtlayacağı aktarıldı

24 Eylül 2015 23:04

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, İngiliz şarkıcı Elton John'u arayarak görüşme istediğini açıkladı.  Elton John geçen hafta Putin'le görüştüğünü söylemiş, ardından görüşmenin telefon şakası olduğu ortaya çıkmıştı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in Elton John'a programı izin verdiği ölçüde görüşebileceklerini ve İngiliz şarkıcının Rusya'daki eşcinsel hakları konusundaki kaygılarına yanıt verebileceğini belirttiğini aktardı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, eylül ayı başında Elton John, Putin'le Rusya'daki eşcinsel haklarını görüşmek istediğini söylemiş ve geçen hafta da Putin'le telefonda görüştüğünü açıklamıştı. Ancak Kremlin böyle bir görüşmenin olmadığını aktarmış; Elton John'u arayanın Rus bir komedyen olduğu, İngiliz şarkıcıya telefon şakası yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Telefon şakasının ardından Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda'ya konuşan 'Vovan' lakaplı komedyen Vladimir Krasnov, 'Lexus' olarak bilinen yardımcısı Alexei Stolyarov'la Elton John'a telefon şakası yaptıklarını açıklamıştı.

Vovan, "Alexei'nin İngiliz aksanı var. O, basın sözcüsü Dmitri Peskov'u oynadı ve konuşmalarımızı çevirdi. Ben de Vladimir Putin oldum" demişti.

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