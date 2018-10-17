Rus Kilisesi'nden Türkiye'ye ziyarete yasak!

İstanbul merkezli Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna’daki Kiev Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığını tanımasına tepki gösteren Rus Kilisesi, mensuplarının Türkiye’de kiliseleri ziyaret etmesini yasakladı. Fener Patrikhanesi kaynakları da karardan geri adım atmayacaklarını bildirdi.

Rus Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebini kabul eden Fener Rum Patrikhanesi ile tüm ilişkilerini kesti.

Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, Rus Papaz İgor Yekimçuk, “İstanbul ve Antalya da dahil olmak üzere Türkiye’deki tüm kiliseler cemaatimize yasaklanmıştır. Fener’e bağlı bu kiliselere giden din kardeşlerimiz günah işlemiş sayılacaktır. Benzer durum Yunanistan’daki bir dizi kilise ve Aynaroz manastırı için de geçerlidir” diye konuştu.

Rusya: ABD tetikledi

Krizin ABD tarafından tetiklendiğini öne süren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Fener Rum Patrikhanesi, ABD’den gelen emirler doğrultusunda Ukrayna’da dini provokasyon düzenlenmesini desteklemiştir. Patrik Bartholomeos’un Ukrayna kararını ilan etmesinden sonra Amerika’dan duyulan alkışlar niyetin açık göstergesidir” dedi.

“Diplomatik ikna yollarını kullanacağız"

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov da, “Rusya, tüm dünyada olduğu gibi Ukrayna’daki din kardeşlerimizin de sonuna kadar yanında olacaktır” açıklaması yaptı. Peskov, “Sadece diplomatik ikna yollarını kullanacağız” ifadesini kullandı. Kremlin’in ‘barışçıl yol’ vurgusuna rağmen, Rus basınında ve sosyal ağlarda, Moskova’nın gerekirse Batı ile tüm ilişkileri koparma pahasına Ukrayna’ya çok daha kapsamlı askeri müdahale başlatabileceği yorumları yapıldı.

Fener: Geri adım yok!

Hürriyet’e konuşan Fener Patrikhanesi kaynakları, Moskova Patrikhanesi’nin tüm ilişkileri kestiğini ilan etmesine rağmen, geri adım atmamaya kararlı olduklarını söyledi. Aynı kaynaklar, “27-29 Kasım’da toplanacak Sen Sinod Meclisi’nde, Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığı resmen ilan edilecek” dedi.

İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi ise 300 milyondan fazla Ortodoks Hristiyan'ın temsilcisi konumunda.

Patrikhane daha önce Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebini uzun süre kabul etmemişti.

Rusya ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'i, Rus Ortodoks Kilisesi'nin tarihi merkezi olarak görüyor.

Ukrayna, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası 1991'de bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna toprağı Kırımı'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar, iki ülkenin kiliseleri arasında da gerginliğe yol açmıştı.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin "Kremlin'in aracı" olduğu yönündeki suçlamalarını reddeden Rus Ortodoks Kilisesi ise Doğu Ukrayna'da barış için çaba harcadığını savunuyor.