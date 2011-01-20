Rus kilisesi, 'edepli giyinin'

T24 - Rus Ortodoks Kilisesi Rus kadınlarının fazla açık giyindiğini söyleyerek meclisi önlem almaya davet etti.







Başrahip Vsevolod Chaplin Rus kadınların giyim tarzını eleştirerek bu durumu değiştirecek bir kıyafet yönetmeliği yayımlanması gerektiğini dile getirdi. Rahip, ülkedeki kadınların “palyaço gibi boyandıklarını”, kıyafetlerinin ise erkekleri tahrik ettiğini söyledi. İnsan Hakları Derneği Moscow Helsinki Group sözcüsü Lyudmila Alexeyeva, önerinin saçmalık olduğunu söyleyerek kilisenin açıklamalarına tepki gösterdi.