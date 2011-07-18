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Dünya

Rus kadınları, Putin için soyunacak!

Rusya'da bu yıl sonunda yapılacak parlamento seçimlerinde Başbakan Vladimir Putin'e genç kadınların soyunarak destek vermesi için internet üzerinden kampanya başlatıldı.

18 Temmuz 2011 03:00

T24 - Rusya'da bu yıl sonunda yapılacak parlamento seçimlerinde Başbakan Vladimir Putin'e genç kadınların soyunarak destek vermesi için internet üzerinden kampanya başlatıldı.  

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Moskova- İktidardaki Birleşik Rusya Partisi (BRP) milletvekili Kiril Şçitov'un blogunda duyurduğu "Putin'in ordusu" adı verilen kampanyada, yüksek topuklu ayakkabısıyla Moskova sokaklarında gezen Diana adındaki genç bir kadının görüntüsüne yer veriliyor. "Elbiselerimi Putin için parçalarım" diyen genç kadın, elbisesini yırtmaya başlıyor.

Kampanyada genç kadınlara soyunmaları çağrısında bulunulurken, soyunacak kadınların bir Ipad-2 kazanma şansına sahip olacağı vurgulanıyor.

Bu arada gelecek yıl Mart ayında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimine Dimitriy Medvedev'in mi yoksa Putin'in mi katılacağı konusu netlik kazanmazken, başlatılan bu kampanyada hedefin Putin'in devlet başkanlığına dönmesini sağlamak olduğu belirtiliyor.
Sovyetler Birliği döneminde tabu olan çıplaklık, Sovyetler'in dağılmasının ardından son derece yaygın hale gelmeye başladı.

BRP milletvekilinin blogunda duyurduğu kampanyayı kimin düzenlediği netlik kazanmadı.
Rusya'da geçen yıl Ekim ayında gazetecilik fakültesinde okuyan bir grup genç kız, Putin'in 58. doğum günü dolayısıyla çıplak fotoğraflarının bulunduğu bir takvim bastırmıştı.

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