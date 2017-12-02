Rus kadının ölüm sebebini adli tıp bulacak

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)RUS basınında ailesinin \"Cinayete kurban gitti\" açıklamasını yaptığı Tatyana Çerhanova\'nın İstanbul\'da bir hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Otomobilin içinde fenalaşan Tatyana Çerhanova\'yı hastaneye götüren erkek arkadaşının tutuklandığı öğrenildi. Tatyana Çerhanova\'nın kesim ölüm nedeni Adli Tıpta yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Ailesinin rus basınına yaptığı \"Kızımızdan haber alamıyoruz. Cinayete kurban gitmiş olabilir\" açıklaması üzerine gündeme gelen Tatyana Çerhanova\'nın İstanbul\'da bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Otomobilde fenalaşan Tatyana Çerhanova\'nın yanında bulunan erkek arkadaşı I.Y. tarafından hastaneye getirildiği ancak hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan I.Y.\'nin ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. Yapılan soruşturmada ikilinin otomobilin içinde alkol aldıkları ve uyuşturucu hap kullandıkları tespit edildi.

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Tatyana Çerhanova\'nın kesin ölüm sebebinin belirleneceği öğrenildi.