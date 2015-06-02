Rus jetlerinden, ABD savaş gemisine gözdağı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus savaş uçaklarının Karadeniz'de seyir halinde olan bir Amerikan muhribine birkaç kez yakın geçiş yaptığını duyurdu. Rus devlet medyası, Amerikan muhribi USS Ross'un "saldırgan eylemler" sergilediğini yazdı.

Pentagon'un açıklamasında ise geminin "uluslararası sularda rutin operasyonlarını gerçekleştirdiği" belirtildi.

Amerikan donanması, bir Rus savaş uçağının yakın geçişinin görüntülerini yayımladı. Görüntülerde, Rus uçağı, USS Ross'un 500 metre kadar yanından alçak uçuş yapıyor.

Rus medyasına göre bir askeri yetkili, "geminin mürettebatının kışkırtıcı ve saldırgan davranışlar sergileyerek izleme istasyonları ve Kara Deniz Filosu'nun personelini kaygılandırdığını" söyledi.

Aynı yetkili, "Su-24 avcı bombardıman uçağı, Amerikan personeline herhangi bir sınır ihlalini önlemeye ve ülkenin çıkarlarını kararlı bir şekilde korumaya hazır olduğunu gösterdi" dedi.

Pentagon sözcüsü Albay Steve Warren Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının silahsız olduğunu ve USS Ross'un yoluna devam ettiğini söyledi.