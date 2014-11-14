'Rus jetleri hava trafiğini tehdit ediyor'



Alman 'Bild' gazetesine bir mülakat veren Stoltenberg, Rus liderin çatışmanın alevlenmesine “her halükarda katkıda bulunduğunu”, “ateşkes anlaşmasına riayet etmediğini” ve “Ukrayna'nın bütünlüğünü yeniden zedelediğini” ifade etti.

Stoltenberg, son günlerde Rusya'nın sınırı üzerinden Ukrayna'ya yeniden silah, teçhizat, top, tank ve füze sevkiyatı yaptığını gözlemlediklerini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin'in sivil hava trafiğini tehlikeye attığını, zira Rus savaş jetlerinin uydu alıcı-verici kodları olmadan ve hava kontrolörleriyle iletişim kurmadan uçtuğunu ifade etti. Stoltenberg, “NATO uçakları bu yıl içinde 100'den fazla Rus uçağı yakaladı. Bu rakam 2013'tekinin üç katı fazla” dedi.

Bir Soğuk Savaş'ın eşiğinde bulunulmadığını söyleyen Stoltenberg “Ama Rusya ile geçen yıllarda geliştirdiğimiz tam güvene dayalı işbirliği içinde de bulunmuyoruz” diye konuştu. NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın “Avrupa'daki değerlere dayalı güvenlik mimarisinin altını oyduğunu” söyledi.

Almanya ve İngiltere'den açıklama

Yeni Zelanda'da bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel de Rusya'dan Ukrayna ile varılan barış anlaşmasını tam anlamıyla hayata geçirmesini istedi. Yeni Zelanda Başbakanı John Key ile ortak bir basın toplantısı yapan Merkel, hem Moskova'dan hem de Ukrayna'daki ayrılıkçılardan “Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sınırsız saygı göstermelerini” istedi.

İngiltere Başbakanı David Cameron da Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayabileceklerini açıkladı. Avustralya'nın başkenti Canberra'da bulunan Cameron Rusya'nın Ukrayna'daki tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek “Rusya durumu daha da kötüleştirirse, yaptırımları daha da sertleştirebiliriz” diye konuştu.