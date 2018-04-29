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BBC Türkçe

'Rus jeti, ABD casus uçağının 1,5 metre yakınından geçti'

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Baltık Denizi üzerinde yaşanan olayın "tehlikeli bir kesişme" olduğunu ve ABD uçağının olay öncesi provokatif bir harekette bulunmadığını açıkladı. Rusya ise ABD'yi suçladı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rusya ordusuna ait bir jetin, Baltık Denizi üzerinde uçmakta olan ABD keşif uçağının yaklaşık 1,5 metre yakınından geçtiğini açıkladı.

Olayın Kaliningrad'ın yaklaşık 40 kilometre açığında, uluslararası hava sahasında yaşandığı belirtildi.

Olayı "tehlikeli" olarak niteleyen ABD'li yetkililer Rus pilotun çok hızlı seyrettiğini ve uçak üzerindeki hakimiyetinin zayıf olduğunu söyledi.

Rusya ise ABD uçağının, jetlerine yönelik provokatif harekette bulunduğunu iddia etti.

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis ise "Uluslararası hava sahasında uçuyorduk ve bu harekete neden olacak hiçbir şey yapmadık" dedi.

Sözcü olay sırasında US RC-135 tipi keşif uçağının uydu alıcı-vericisinin açık olduğunu da ekledi.

Bu sintal sistemi uçağın diğer uçaklar tarafından fark edilebilmesini sağlıyor.

Rusya Savınma Bakanlığı ise Rus Su-27 tipi uçağın ABD uçağına eskortluk ederken, ABD uçağının tehlikeli hareketlerde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olaydan 10 dakika sonra bölgeye başka bir ABD casus uçağının daha geldiği, o uçağın da yolunun kesildiği belirtildi.

CNN'e konuşan Amerikalı yetkililer, ABD ve Rus uçaklarının Haziran ayı başından bu yana Baltık Denizi üzerinde yaklaşık 30 kez yakınlaştığını ancak bunların çoğunun "güvenli" olduğunu söyledi.

ABD'nin Pazar günü Suriye'de Rakka üzerinde seyreden bir Suriye jetini vurmasının ardından, Rusya ile ABD arasında tansiyon yüksek.

Rusya Savunma Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye'de hava kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği alanlarda uçan her uçağın ya da insansız hava aracının hedef alınacağını belirtmişti.

Rusya'nın açıklaması, bir Amerikan uçağının Pazar günü Rakka yakınlarında Suriye ordusuna ait bir uçağı düşürmesinin ardından geldi.

insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı
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