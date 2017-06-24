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Rus istihbarat toplama gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Gemi geçişinin 1 saatte tamamladı

24 Haziran 2017 13:10

Rusya donanmasına ait istihbarat toplama gemisi 'Kildin" sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Rus donanmasına ait istihbarat toplama gemisi 'Kildin" saat 08.15 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi.İstihbarat gemisine geniş güvenlik önlemleri altında sahil güvenlik, kıyı emniyeti kurtarma 8 gemisi ve deniz polisi eşlik etti. İstihbarat gemisinin ön bölümünde bulunan askeri personelin silahlı nöbet tuttuğu görüldü. Bazı askerlerinde geminin güvertesinde İstanbul Boğazı'nı izledi.

Gemide çok sayıda personelin de olduğu görülürken ,gemi yaklaşık bir saatte geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı. 

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