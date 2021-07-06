Rus İstihbarat Servisi, Estonya'nın St. Petersburg konsolosunu gözaltına aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisinin, Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'yi "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı duyuruldu.

Açıklamada, Latte'nin, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından gizli bilgiler alırken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

Latte'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, Latte'ye yönelik gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.



Estonya Dışişleri Bakanlığı Lutte'nin tutuklanmasının "bir tuzak" olduğunu ve kendisine yönelik suçlamaların "temelsiz" olduğunu söyledi.