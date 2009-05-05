Rus İnterpol'ü: Cem Rusya'da görüldü

Münevver Karabulut’un parçalanarak öldürülmesiyle ilgili zanlı olarak aranan Cem Garipoğlu'na ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne cevap veren Rusya İnterpol'ü eşgali doğrulayarak, “Moskova’da görüldü” bilgisini verdi.



Rusya, iki ay önce öldürülen genç kıza ilişkin yürütülen soruşturmada dosyaya bakan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle çıkarılan difüzyona olumlu yanıt verdi. Cem Garipoğlu'na ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nca gönderilen dosyayı inceleyen Rus İnterpolü, cinayet zanlısı olarak aranan kişinin Moskova civarında görüldüğünü doğruladı.



Genç kızın başını ve vücudunu parçalayarak öldürdüğü iddia edilen Cem Garipoğlu'nun ailesine ilişkin de bilgi veren Rus Polisi, zanlının annesi Tülay ve kız kardeşi Sakine’nin ülkeye giriş yaptığını bildirdi.



