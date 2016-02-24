Rusya İçişleri'nden Fenerbahçe maçı öncesi uyarı: Provokasyona gelmeyin

Rus polisi, UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova-Fenerbahçe maçı öncesinde, Rus taraftarları provokasyona gelmemeleri için uyardı. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Moskova'da oynanacak maç, misafirlerimize provokasyonlara yenik düşmeden Rus takımlarının en iyi kültürel destek geleneklerini gösterme imkanı sağlıyor." denildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, taraftarların tribünde ve sokaklarda yapabilecekleri her türlü olumsuz hareketlerden Lokomotiv Moskova takımı ve tüm ülkenin imajının olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Rusya İçişleri Bakanlığı, taraftarların sporcuları desteklemenin yanı sıra yasalara da uymalarını ümit ettiklerini bildirdi.

Fenerbahçe kafilesi Moskova'ya indi

Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova maçı için Atatürk Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferiyle sabah Moskova'ya gitti. Sarı-lacivertli takım ve beraberindeki kafile hiçbir sorunla karşılaşmadan Rusya'ya giriş yaparak Moskova'da konaklayacağı otele geçti. Fenerbahçe yarın akşam UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.