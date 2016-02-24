T24 LogoT24 Logo
Spor

Rusya İçişleri'nden Fenerbahçe maçı öncesi uyarı: Provokasyona gelmeyin

Fenerbahçe Moskova'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı için Rusya'ya gitti

24 Şubat 2016 16:05

Rus polisi, UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova-Fenerbahçe maçı öncesinde, Rus taraftarları provokasyona gelmemeleri için uyardı. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Moskova'da oynanacak maç, misafirlerimize provokasyonlara yenik düşmeden Rus takımlarının en iyi  kültürel destek geleneklerini gösterme imkanı sağlıyor." denildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, taraftarların tribünde ve sokaklarda yapabilecekleri  her türlü olumsuz hareketlerden Lokomotiv Moskova takımı ve tüm ülkenin imajının olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Rusya İçişleri Bakanlığı, taraftarların sporcuları desteklemenin yanı sıra yasalara da uymalarını ümit ettiklerini bildirdi.

Fenerbahçe kafilesi Moskova'ya indi

 

Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova maçı için Atatürk Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferiyle sabah Moskova'ya gitti. Sarı-lacivertli takım ve beraberindeki kafile hiçbir sorunla karşılaşmadan Rusya'ya giriş yaparak Moskova'da konaklayacağı otele geçti. Fenerbahçe yarın akşam UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.

ETİKETLER

fenerbahçelokomotif moskovauefa avrupa ligirusya içişleri bakanlığımaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24