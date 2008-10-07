Rus hükümetinden bankalara 36 milyar dolarlık kredi

Rus borsalarında dün yaşanan yüzde 15'lik düşüşün ardından ara verilen işlemlere bugün öğleden sonra yeniden başlanırken, Rusya Devlet Başkanı Medvedev de, krizden en fazla etkilenen bankacılık sektörüne, ilave 36 milyar dolarlık kredi sağlanması talimatı verdi.



Rus MICEX ve RTS endekslerinde dün yaşanan yüzde 15'lik düşüşün ardından ara verilen işlemler bugün yerel saatle 13.00'de yeniden başlarken, borsanın, üzerindeki tedirginliği attığı ve yavaş bir yükselme gösterdiği kaydedildi.



İşlemlerin bugün yeniden başlamasının ardından panik havasını atlatan RTS endeksi yüzde 3,93, MICEX endeksi de yüzde 3,62 oranında artış gösterdi. Analistler RTS endeksinin 900 puanlık psikolojik seviyenin üstüne çıkarak 900,43, MICEX endeksinin de 779,25 puana ulaştığına dikkati çektiler.



Bu arada, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev de, Kremlin'de krizle ilgili yapılan olağanüstü toplantı sonucu krizden en fazla etkilenen bankacılık sektörünün yaralarının sarılması için 36 milyar dolarlık ilave kredi sağlanması talimatı verdi.



Medvedev, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, "Çalışmamızın tek amacı gerekli kararları mümkün olduğunca hızlı şekilde almak. Hızın şu anda hiçbir fiyatı yok" dedi.



Rusya Maliye Bakanı Aleksiy Kudrin de, Kremlin'deki toplantının ardından yaptığı açıklamada, bankalar için sağlanan ilave fonların kredi sıkıntısının aşılmasına yardımcı olacağını belirterek, "Bu kredilerin sağlanmasıyla bankalar uzun vadeli borç verebilecekler" diye konuştu.



Kudrin, 36 milyar dolarlık yardım paketinin 500 milyar rublesinin (19 milyar 157 milyon 88 bin 122 dolar) Rusya Merkez Bankası, geri kalan kısmın da doğrudan Rus bütçesinden karşılanacağını söyledi.



Rus borsalarında mayıs ayından itibaren yüzde 60 oranında düşüş kaydedilirken, Rus gaz devi Gazprom'un hisseleri dünkü seansta yüzde 25'e yakın oranda değer kaybetti.



Hükümetin piyasaları sakinleştirmek ve Rus rublesinin değerini korumak için attığı adımlar ülke bütçesine çeşitli yükler getirirken, Merkez Bankası'ndan bugün yapılan açıklamada, önlem paketleri yüzünden Rusya'nın rezervinin eylül ayında 25,57 milyar dolarlık düşüşle 556 milyar dolara gerilediği kaydedildi.



Döviz borsasındaki işlemciler, rubleyi desteklemek için dün yaklaşık 5 milyar dolar satan Merkez Bankası'nın bugün de yaklaşık 2 milyar dolar sattığını belirttiler.



Krizden, ülkenin büyük petrol şirketleri de olumsuz şekilde etkilenirken, ülkenin en özel sektöre ait en büyük petrol şirketi olan Lukoil, sektördeki 3 büyük enerji şirketiyle birlikte hükümetten, yaralarını sarmak ve yurtdışında alımlar yapabilmek için kredi talebinde bulunduklarını açıkladı.



Bu arada, bugün İzlanda Merkez Bankası'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Rusya'nın 3-4 yıl vadeli 4 milyar dolarlık krediyi uygun faizle verdiği kaydedildi.



Rusya Başbakanı Putin, İzlanda Merkez Bankası'nın açıklamasını doğrularken, Rus yetkililer, anlaşmanın koşullarının henüz tamamlanmadığına işaret ettiler.

