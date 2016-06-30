Rus hükümeti Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için düğmeye basıyor

Rus basını Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in bugün yapılacak hükümet toplantısında Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımların iptal edilme düzenini ilan edeceğini yazdı.

Sputnik’in Kommersans gazetesinden referans verdiği haberine göre, Kommersant gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatının ardından hükümetin, Türkiye'ye yönelik yaptırımların iptaliyle ilgili çalışmalara bugün başlayacağını kaydetti.

Gazetenin haberine göre, yaptırımların iptaliyle ilgili teklifleri Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov'un ekibi hazırlayacak. Bunun ardından hükümet Türkiye'ye yönelik yaptırımların iptali ya da yeniden düzenlenmesine dair karar alacak.



“Kısa sürede kaldırılması bekleniyor”

Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç Türkiye'ye uygulanan gıda ambargosunun kaldırılması ve 'charter' uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik kararın 'en yakın zamanda' alınacağını söylemişti. Başbakan Yardımcısı Dmitriy Kozak da Türk inşaat şirketlerine yönelik yaptırımların 'birkaç hafta içinde' kaldırılabileceğini belirtmişti.

Kommersant'ın haberinde, Rusya ve Türkiye arasındaki enerji projelerinin nasıl ilerleyeceği konusunda ise 'topun Türkiye'nin sahasında' olduğu belirtiliyor ve hem Akkuyu hem de Türk Akımı projelerinin 'fiilen dondurulmuş' olmasının büyük ölçüde Türkiye'den kaynaklandığı yorumu yapıldı.

Gazetenin haberinde, hükümette Türkiye'ye yönelik yaptırımların tamamen iptal edilmesine karşı çıkanların olduğu da belirtildi.

Öte yandan haberde, Türk vatandaşları için Rusya'ya vize serbestisinin geri dönüp dönmeyeceğine dair herhangi bir yorum yer almadı.

Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ardından hükümeti Ankara'yla ilişkilerin normalleşmesi için gereken düzenlemeleri yapmakla görevlendirmişti.