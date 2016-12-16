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Ekonomi

Rus hükümeti Türk Akımı'nı onayladı

Rusya ve Türkiye arasında imzalanan Türk Akımı doğalgaz boru hattı anlaşması Rus hükümeti tarafından onaylandı

16 Aralık 2016 22:43

Rus hükümetinin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul ettiği bildirildi.

Rusya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Türk Akımı anlaşmasının onaylanmasına yönelik yasa tasarısının onaylanarak, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'ya gönderilmesine karar verildiği belirtildi.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde hükümetler arası anlaşma Türkiye ve Rusya arasında 10 Ekim'de imzalanmıştı.

Proje kapsamında, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattı inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.

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