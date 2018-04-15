Rus heyeti: Esad'ın keyfi yerinde

ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan koalisyon güçlerinin Suriye'ye yönelik düzenlediği hava harekâtı sonrası bir Rus heyeti, Şam'ı ziyaret etti. Burada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşen heyetten, "Keyfi yerinde" açıklaması yapıldı.

Heyet, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmelerinin ardından Rus devlet ajansı Interfax’a açıklama yaptı. Açıklamaya göre Esad görüşmede, Suriye’ye yönelik harekâtı ‘bir saldırganlık eylemi’ diye niteledi.

Esad’ın, Sovyet döneminden kalma hava savunma sistemlerini övdüğü de belirtildi. Suriye ve Rusya, hava saldırılarında fırlatılan 103 füzenin 71’inin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıklamış, Suriye devlet televizyonu engellenen füzelerin görüntülerini yayımlamıştı. Batılı ‘üçlü’ ittifak ise bunu reddetmişti.

* Bu haber, Gazete Duvar'dan alınmıştır.