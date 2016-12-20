Rus heyet, Karlov'a suikastı incelemek için Ankara'ya geldi

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın ardından incelemelerde bulunmak üzere 18 kişilik Rus heyet Ankara'ya geldi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın ardından Rusya'dan bir heyet, incelemeler yapmak üzere Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalimanı'na indikten sonra 18 kişilik heyetin ilk durağı Karlov'un otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu oldu.

Karlov'un cenazesi bu sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

Heyet otopsi işlemlerinin ardından olayın gerçekleştiği Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gidecek.

Özel bir uçakla gelen Rus heyetin arasında bir savcı, iki geçici güvenlik ateşesi, Rusya Acil Durum Bakanlığı yetkilileri ve elçilik çalışanları için psikologların da yer aldığı belirtildi.

Rus heyet, Karlov'a düzenlenen suikasta ilişkin soruşturmayı Türk yetkililerle birlikte yürütecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, "Sayın Vladimir Putin'in önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğantereddüt etmeden kabul etti ve uzmanlarınız Ankara'ya ulaştı veya ulaşmak üzere." ifadelerini kullanmıştı.