Rus havayolu şirketi Aeroflot, haziranda Türkiye'ye yapacağı seferlerin neredeyse tamamını iptal etti

T24 Dış Haberler

Rusya havayolu şirketi Aeroflot, haziran ayında Türkiye'ye yapacağı uçuşların biletlerinin neredeyse tamamını satıştan kaldırdı. Yetkililerin izin verdiği doğrultuda Aeroflot'un her hafta Türkiye'ye iki uçuş yapacağı belirtildi.

Aeroflot sözcüsü, "Seyahatler hep haftalar, bazen de aylar öncesinden planlanır. Biz haziran ayı için Türkiye'ye bilet satışını durdurduk ve iptal ettik, sadece merkezin izin verdiği haftalık iki uçuşu satışa açık bıraktık. Böylece yolcuların olası iptallerle mağdur olmasını önlemek istiyoruz" dedi.

Sözcü, uçuşların açılması yönünde bir karar alınırsa programı değiştirip uçuşları tekrar başlatabileceklerini dile getirdi.

Rusya, Türkiye'ye 1 Haziran'a kadar seyahat kısıtlaması uygulama kararı almıştı. Kısıtlamanın uzatılmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Dün durumu görüşmek için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Rusya’ya gitmişti.

Bakan Ersoy Türkiye'nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirterek "Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler" dedi.