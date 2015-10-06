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Dünya

Rus hava durumu sunucusu: Suriye'de hava bombardıman için mükemmel

“Hafif bulutlar uçuşu zorlaştırmayacağı gibi güdümlü silah sistemlerini de etkilemez, uzmanlar Suriye'de operasyon zamanının çok iyi seçildiğini belirtiyor”

06 Ekim 2015 21:39

Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırılarına başlayan Rusya'da yayın yapan bir kanalın hava durumu sunucusu, Suriye'deki hava durumunu anlatırken, “Suriye”de hava koşulları hava bombardıman için mükemmel” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, devlete ait Rossiya 24 kanalında geçen Cumartesi günü yayınlanan hava durumunda bir savaş uçağı görüntüsünün önünde duran kadın sunucu, Suriye'de havanın hafif parçalı bulutlu olduğunu belirterek, “Hafif bulutlar uçuşu zorlaştırmayacağı gibi güdümlü silah sistemlerini de etkilemez” dedi. Sunucu, “Uzmanlar Suriye'de operasyon zamanının çok iyi seçildiğini belirtiyor” diye devam etti.

Aynı sunucu geçen Perşembe günü de, “Bugünden itibaren Suriye bir başka Rus bölgesi olup hava durumuna dahil edilmiştir” demişti.

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