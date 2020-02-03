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Rus haber ajansı: Türkiye ile İdlib'de 'gözlem' mutabakatı sağlandı

03 Şubat 2020 23:18

Türkiye ve Rusya arasında, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ile Suriye hükümet kuvvetleri arasında çatışma yaşanan İdlib bölgesindeki durumun 'gözlemlenmesi' konusunda mutabakat sağlandığı bildiriliyor.

Reuters'in Rus İnterfax ajansından aktardığına göre, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'deki durumun gözlemlenmesi gerektiği" konusunda mutabakata vardı.

Ajans, haberini, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndaki kaynaklarına dayandırdı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmî bir açıklama yapılmamıştı.

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