Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkov kentinde saldırıları yoğunlaşıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın 59’uncu gününde Harkov şehrinde bombalamalar sürdü. Harkov’un merkezindeki sanayi bölgesi ve şehrin doğusundaki terkedilmiş bir alışveriş merkezine bombalar isabet etti.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşta ülkenin doğusundaki şehirlere yönelik saldırılar devam ediyor. Yetkililer, Harkov’un merkezinde bir sanayi bölgesi ve terkedilmiş bir alışveriş merkezinin bombalandığını belirtirken can kaybı olmadığını söyledi.

Ukrayna’nın ikinci en büyük şehri Harkov’a yönelik saldırılar bir süredir yoğunlaşırken Ukrayna güçleri Rus askerlerine şehir dışında karşı saldırıda bulunmaya çalıştı.

Harkov’da cumartesi öğleden sonra vurulan alanlardan birinin geniş bir yerleşim bölgesi olduğu aktarıldı. Buradaki saldırının Saltivka mahallesindeki büyük bir depoyu bulduğu belirtildi.