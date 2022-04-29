Rus güçleri, işgalin ilk saatlerinde Zelenski'yi yakalamaya çok yaklaşmış

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rus güçlerinin işgalin ilk saatlerinde kendisini yakalamaya veya öldürmeye çok yaklaştığını ifade etti.

Bir kaleye döndürülmüş Kiev'deki devlet başkanlığı sarayında TIME dergisinden Simon Shuster'a konuşan Zelenski, Rus güçlerinin işgalin başladığı 24 Şubat'ta kendisini ve ailesini bulmaya çok yaklaştığını ifade etti.

İşgalin ilk günlerinin çok kaotik geçtiğini ifade eden Zelenski, 24 Şubat'ı ise çok net hatırladığını belirtti. Rus bombardımanı başladıktan sonra eşi Olena ile birlikte çocuklarına evi terk etmeleri gerektiğini söylemeye gittiklerini belirten Zelenski, "Çok ses vardı. Patlamalar yaşanıyordu" dedi.

Ukrayna ordusunun aynı saatlerde Zelenski'ye Kiev'e kendisini öldürmek için Rus suikast timlerinin paraşütle atladığının bildirildiği belirtildi. Zelenski'nin özel kalem müdürü Andriy Yermak, "O geceden önce böyle şeyleri sadece filmlerde görmüştük" dedi.

TIME'daki söyleşiye göre bu noktada Kiev'de devlet binalarının etrafında çatışmalar çıktığını; devlet başkanlığı binasındaki korumaların ışıkları kapatıp Zelenski ve ekibi için silah ile çelik yelek getirdiği belirtildi.

Shuster, bu süreçte Rus askerlerinin iki defa Zelenski ve ailesinin bulunduğu devlet başkanlığı binasını basmaya çalıştığını ifade etti.

Ertesi gün sürgünde hükümet kurması için ABD ve Britanya'dan tahliye teklifi alan Zelenski'nin "hayır" yanıtını verdiği, ardından da artık ünlü olan bahçe açıklamalarından ilkini çektiği belirtildi.