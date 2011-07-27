-RUS GİZLİ BELGELERİ GOOGLE'DA MOSKOVA (A.A) - 27.07.2011 - Rusya'da devlet kuruluşlarına ait çok sayıda gizli belgeye, arama motoru Google üzerinden ulaşılabildiği bildirildi. Rus haber ajansı RİA Novosti, Google kullanıcılarının belirli kelimeler aracılığıyla "gov.ru" veya "gov.ua" sitelerindeki gizli belgelere ulaşabildiğini belirterek, burada Federal Anti-Tekel Servisi, Ticaret Odası Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve bazı devlet kurumlarının belgelerinin yer aldığını aktardı. Haberde, Google aracılığıyla açık kullanımda olan yaklaşık 200 dosyada, "gizli" ve "resmi kullanım için" şeklinde ibarelerin yer aldığına dikkat çekildi. Rusya'da ünlü arama motoru Yandeks'te, 18 Temmuz'da Megafon adlı GSM şirketinin 8 bin kullanıcısının gönderdiği kısa mesajlar yer almıştı. Pazartesi günü meydana gelen bir başka olayda, arama motorlarında online alışveriş yapan Rus vatandaşlarının şahsi bilgileri yayımlanmıştı. Bu olaydan bir gün sonra Rus internet arama motorlarında, online tren biletlerine ve yolcuların kişisel bilgilerine erişim mümkün olmuştu. Federal Anti-Tekel Servisi ve Ticaret Odası söz konusu haberler üzerine yaptıkları açıklamada, Google'ın kendilerine ait gizli belgeleri yayımladığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdüler. Açıklamada, "Arama motorunda (Google) bizim gizli verilerimize ulaşılamıyor. Onlar sadece kamuya yaptığımız açıklamaları gösterebilirler" denildi. Ticaret Odası'nın açıklamasında, "Ticaret Odası'na ait ac.gov.ru adresindeki web sitesi hiçbir zaman kısıtlı erişim hakkının bulunduğu bilgileri yayımlamadı ve bundan sonra da asla yayımlamayacak" ifadesine yer verildi. Google Rusya'nın Basın Sözcüsü Alla Zabrovskaya da yaptığı açıklamada, basında yer alan bilgilerin sistemleri aracılığıyla sızması halinde bunun sorumlusunun söz konusu belgelerin sahibi olduğunu belirterek, "Eğer site sahibi, bazı sayfaları veya tüm siteyi saklamak isterse bu son derece basit. Erişilmesini istemediği sayfalara özel bir kilitleme dosyası yüklemesi yeterli olacak" dedi.