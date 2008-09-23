Rus gemileri Venezuela yolunda

Rusların Karayip misillemesi

Venezuela ile ortak askeri tatbikata katılacak olan Rus donanmasına ait gemiler, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk defa bölgeye hareket etti.Rus donanma sözcüsü İgor Digalo, nükleer kruvazör Büyük Petro ile beraberindeki 3 geminin, Venezuela ile ortak tatbikata katılmak üzere Kuzey Filosu üssü Severomorsk'dan yola çıktığını açıkladı.Bu arada, Rus İzvestia gazetesinde Büyük Petro nükleer kruvazörünün Güney Amerika'ya ilerlerken Suriye'nin Tartus limanına uğrayacağı iddiası yer aldı. Digalo, bu iddialar karşısında bir açıklama yapmadı.Venezuela'ya Tu-160 bombardıman uçakları gönderen Rusya, bunu nükleer kruvazörün de dahil olduğu gemilerin ve devriye amaçlı uçakların takip edeceğini açıklamıştı. Rusya, Venezuela'ya gönderilen bombardıman uçaklarında nükleer ya da konvansiyonel başlıklı silah olmadığını belirtmişti.Kremlin yönetimi, Rusya ile Gürcistan arasında geçen ay baş gösteren çatışmanın ardından, Soğuk Savaş döneminde eski Sovyetler Birliği ile ABD arasında ideolojik çatışma alanı olan Güney Amerika ülkeleriyle ilişkilerini artırmıştı.Bu hafta Moskova'yı ziyaret edecek olan Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, dün bir Rus televizyonuna verdiği demeçte, ABD'nin bölgedeki etkisini azaltmak için Güney Amerika'nın Rusya'nın dostluğuna ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.