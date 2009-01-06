Rus gemileri tatbikat için Ege'ye indi

Atina’nın daveti üzerine Rus savaş gemileri Ege Denizi’nde tatbikat yapmaya başladı. Amiral Kuznetsov gemisinden havalanacak uçakların bölgede tatbikat yapması bekleniyor.



Rusya’nın güneydoğu Ege’de başlayan ilk tatbikatı Atina’da büyük memnuniyet yarattı. Türkiye ile Yunanistan arasında yıllardır süregelen Ege hava sahası itilafına böylece Moskova uçak gemisiyle kritik dalış yapmış oldu.



Rus uçak gemisi Amiral Kuznetsov ve refaketindeki üç savaş gemisi, Rodos adası açıklarında uluslararası sularda askeri tatbikat gerçekleştiriliyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre Rus savaş gemisi "Amiral Kuznetsov" üzerinde bulunan 50’ye yakın SU-33 savaş uçağı ise gemi güvertesinden kalkış yaparak Ege’de Yunanistan’ın hava sahası saydığı bölgede uçuşlar gerçekleştirecek.



Tatbikatın ilk aşamasında, Rus uçak gemisinden havalanan iki helikopter, güneydoğu Ege’de Karpathos, Rodos ve Meis adalarını güneyinde ve Yunan tezlerine göre "Atina FIR bölgesi içinde" arama ve kurtarma operasyonu senaryosunu uyguladı.



Muhtemelen kötü hava şartları nedeniyle, Kuznetsov gemisindeki Rus uçakları ilk gün havalanmadı.



Yunanlar sevindi



Rus tatbikatı Ege’de 10 Ocak’ta sona erecek. 11 Ocak’ta ise Girit Adası’nın güneyinde devam edecek. Burada gemiden havalanacak olan Rus uçaklarının Ege semalarında tatbikat yapması bekleniyor.



Sovyetler Birliği döneminde 1985 yılında inşa edilen uçak gemisi kruvazör "Amiral Kuznetsov" güvertesinde 50’ye yakın SU-33 savaş uçağıyla KA-32 helikopterleri bulunuyor. Gemide ayrıca 500 km menzilli "Bazalt" füzeleri var.



Rus savaş uçakları, bir NATO ülkesinin hava sahasında ilk kez eğitim yaparken Yunanistan’da tatbikat dolayısıyla bayram havası söz konusu…



Yunan basını ne dedi?



Etnos Gazetesi: Rusya’nın bu tatbikatını "Atina-Moskova-Lefkoşa arasında savunma işbirliği" olarak yorumladı. Gazeteye göre, Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas’ın Moskova ziyaretinde "Yunan-Rum ortak savunma doktrinine Rus desteği sağlandı".



Yunan askeri çevrelerinin, Rus gemilerinin Ege’deki tatbikatından dolayı "bayram ettiklerini" yazan Etnos Gazetesi "Türkiye’nin Ege’deki tahrikleri frenlendi" dedi.



Ta Nea Gazetesi: Rus tatbikatının, geçen Kasım ayında yaşanan mini Türk-Yunan gerginliği ile aynı bölgede gerçekleştirildiğini bildirdi. TPAO’nun bir Norveç araştırma gemisiyle petrol çalışmaları yapmasına Yunanistan, "Meis adasının 80 mil güneyi Yunan kıta sahanlığı içindedir" gerekçesiyle tepki göstermişti.