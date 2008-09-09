Rus gemileri Karayipler'de...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrey Nesterenko, yaptığı açıklamada, Venezuela'daki deniz tatbikatında, dünyanın en büyük savaş gemilerinden biri olan "Büyük Pedro" nun nükleer savaş gemisinin yanı sıra, ülkenin en modern gemilerinden "Amiral Çabanenko" destroyerinin de hazır bulunacağını kaydetti.



Nesterenko, deniz tatbikatının kasım ayında yapılacağını ve Venezüella havaalanındaki anti-denizaltı uçağı tarafından destekleneceğini kaydetti.

Rusya'nın bu tatbikatının, ABD'nin Gürcistan harekatına misilleme olarak yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Nesterenko, "Biz, daha önce planlanan ve mevcut durumla ilgilisi olmayan bir faaliyetten sözediyoruz. Gürcistan'daki olaylarla hiçbir biçimde bağlantısı yok bunun. Tatbikat, hiçbir biçimde üçüncü bir ülkenin çıkarına karşı değil" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Karayipler'e gönderilecek Rus uçağının sayısına ilişkin açıklama yapmazken, bu uçakların "geçici olarak Venezuela hava üslerinde konuşlanacağını" bildirdi. Rus Donanması Sözcüsü İgor Dygalo da yaptığı açıklamada, ortak tatbikata katılacak gemilerin "arama, kurtarma ve iletişim" amaçlı olduğunu belirterek, söz konusu tatbikatın 1 yıl öncesinden planlandığını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Gordon Johndroe ise tatbikatın nasıl gideceğini göreceklerini belirtirken, Pentagon Sözcüsü Bryan Whitman, konudan dolayı endişeli olmadıklarını açıkladı.

ABD'yi açıkça eleştiren dünya liderlerinden biri olan Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, geçen temmuz ayında yaptığı Moskova ziyaretinde, Rusya savaş gemileri ve savaş uçaklarının ülkesini ziyaret etmesini memnuniyetle karşılayacaklarını söylemişti.