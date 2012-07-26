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Rus gemileri geri dönüyor

Savaş gemilerin Karadeniz'de gideceği liman hakkında Türk makamlarına bilgi vermedikleri öğrenildi

26 Temmuz 2012 23:48

Çanakkale Boğazı’ndan Akdeniz’e açılan Rusya Federasyonu’na ait savaş gemileri dönüş yoluna geçti. Savaş gemileri ülkelerine dönmek üzere Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı.

Türk Sahil Güvenlik Ani Müdahale botu eşliğinde bugün saat 16.00'da Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan “Tsezar Kunikovö “Shakhtarö ve “Nikolay Filchenkovö savaş gemileri ile “SB-5ö adlı yardımcı gemi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemilerin Karadeniz'de gideceği liman hakkında Türk makamlarına bilgi vermedikleri öğrenildi. Rus savaş gemilerinin 36 mil uzunluğundaki boğaz geçişini saat 19.30'da tamamlayarak Marmara Denizi’ne açılacakları bildirildi.
 
Ege'ye ardından da Akdeniz'e açılıp 15 gün bayrak dalgalandıran Rusya Federasyonu’na ait “Smetliviyö adlı muhribin ise dönüş yapan gemiler arasında yer almaması dikkat çekti.

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