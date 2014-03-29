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Dünya

Rus gelinlere Putin çelmesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Vandaşlığını gizleyen Rus vatandaşlarıyla ilgili hazırlanacak ceza yasasını destekliyorum' dedi

29 Mart 2014 12:36

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,  Rusya vatandaşlığı yanı sıra başka ülke vatandaşlığı olanlarla ilgili yasa değişikliğini gündeme aldı. Kamu cezası öngören düzenleme Türkiye’deki Rusları etkileyebilir.

Nerdun Hacıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ardından burada yaşayan Ukrayna vatandaşları yüzünden gündeme getirilen çifte vatandaşlık meselesi Türkiye’de benzer durumda olan çok sayıda Rusya vatandaşını da etkileyecek. Rusya Parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi senatörleriyle çifte vatandaşlık konusunu ele alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şunları söyledi:

 

Hapis yerine kamu

 

“Vatandaşlarımız Rusya yönetimine bildirmeden ikinci ülke vatandaşlığı da alıyor. İkinci vatandaşlığını gizleyen Rus vatandaşlarıyla ilgili hazırlanacak ceza yasasını destekliyorum. Bu ceza hapis yerine kamu hizmetinde belirli süre çalışma biçiminde de olabilir.”

 

24 bin çifte Rus

 

Özellikle 90’lı yılların ortalarından başlayarak, Türkiye’de evlilik gerçekleştiren onbinlerce Rus gelin yeni uygulamadan etkilenmiş olacak. Resmi olmayan istatistiklere göre şu anda hem Rusya hem de Türkiye vatandaşı olan kişi sayısı 24 bin civarında.

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