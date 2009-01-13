Rus gazının akışı yine engellendi

Rus enerji devi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'nın geri kalanına yeniden gaz pompalamaya başlamasından kısa süre sonra Ukrayna'nın sevkıyatı engellediği açıklamasında bulundu.



Avrupa Komisyonu da Ukrayna'da gözlemcilerinin gaz akışının durdurduğunu doğruladıklarını bildirdi.



Komisyon, duruma müdahale edilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Önde gelen bir Gazprom yetkilisi, Aleksander Medvedev, dolaylı yoldan ABD'yi Ukrayna'nın eylemlerinin ardında olmakla suçladı.



Ukrayna ise bu son anlaşmazlıktan Rusya'yı sorumlu tutarak Gazprom'un kendilerine bilgi vermeden sevkıyatın güzergahını değiştirdiğini dile getirdi.



15 Avrupa ülkesindeki yüz binlerce kişi, Rusya'nın gaz sevkıyatını durdurması nedeniyle kış soğuklarının yoğun şekilde hissedildiği bir hafta boyunca ısıtma imkânlarından yoksun kalmıştı.



Rusya gaz sevkıyatını, Ukrayna'yı, ülke topraklarından geçen boru hattından gaz çalmakla suçlaması ardından kesmişti.



Yeniden başlayan sevkıyatı Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği'nden gözlemciler denetliyor.



Gazprom, Ukrayna'nın Rusya'ya milyonlarca dolar borcu olduğunu söylerken, Ukrayna bu iddiayı reddediyor.



Gaz sevkıyatının başlaması üzerinde başta anlaşılmış olmasına rağmen, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunlar henüz çözüme kavuşturulmuş değil.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yuşçenko'nun sözcüsü Rusya'yı, sorunun çözümünde ayak diretmekle suçlarken, Avrupa Komisyonu Başkanın Jose Manuel Barroso'nun yanı sıra, Ukrayna Başbakanı Yulia Timoşenko da, farklı bir üslupla Rusya'nın kaygılarını gidermeye çalışacaklarını söylemişlerdi.

