Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak 'Türk Akımı' projesi için Rusya'yla anlaşıldı

Türkiye ve Rusya arasında Rus doğalgazının taşınması ile ilgili yaşanan anlaşmazlık çözüldü. Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Türk Akımı projesinin ilk ayağının inşasında Ankara ile anlaştıklarını açıkladı.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre; Moskova’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Medvedev, Türkiye’nin Türk Akımı’nın 2,3 ve 4’üncü hatlarından vazgeçmediğini ifade ederek, projenin Avrupa’nın talebine göre gelişeceğini söyledi. Aleksandr Medvedev, “Türkiye ile önce birinci hat, daha sonra da diğer hatların inşası konusunda anlaştık. Ankara’nın diğer hatlardan vazgeçtiği iddiaları doğru değil?” dedi.

Türk Akımı projesi Rus gazını Karadeniz altından Avrupa'ya ulaştıracak.

Projenin detayları:

-Yılda 15.8 metreküp doğalgaz taşınması planlanıyor.

-Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya 63 milyar metreküp doğalgaz aktarılması hedefleniyor.

-İnşaat için planlanan yıl 2016

Rusya, Türk Akımı’nın Haziran ayında inşasına başlanacağını açıklamıştı. Ancak Türkiye’de devam eden siyasi belirsizlik ve doğalgaz fiyatlarında pazarlıkların sürmesi nedeni ile imzalar yılbaşından bu yana atılamadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2014’de Türkiye’ye yaptığı ziyarette Güney Akım’ın iptal olduğunu, Türk Akım’ı konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı. Gazprom’un toplam 63 milyar metreküp kapasite planladığı Türk Akımı’nın ilk hattından sevk edilecek 15,75 milyar metreküplük doğalgazı Türkiye almak istiyor.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan Gazprom kaynakları Türkiye’ye doğrudan doğalgaz arz edecek ilk hattın 4,3 milyar Euro’ya mal olacağını, toplam 4 hattın ise maliyetinin 11,4 milyar Euro olacağını belirtmişti.