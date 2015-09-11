Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak 'Türk Akımı' projesi donduruldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sefa Sadık Aytekin, Türkiye ile Rusya’nın Türk Akımı Projesi’nde ilerleme sağlayamadığını ve görüşmelerin dondurulduğunu açıkladı. Aytekin, “Bu noktada ben karşılıklı güvensizlik görüyorum. Rus tarafı şart koymadan fiyat indirimini uygulamış olsaydı şimdi geldiğimiz nokta daha umut verici olurdu” dedi.

Hürriyet’ten Merve Erdil imzalı habere göre; Ukrayna ile yaşadığı sorunun ardından, bu ülkeyi by-pass ederek doğalgazını Karadeniz’in altından geçirerek Türkiye topraklarından çıkacak Türk Akımı ile Avrupa’ya taşımayı planlayan Rusya’nın Türkiye ile yürüttüğü müzakerelerde görüşmeler donduruldu.

Rusya ile karşılıklı güvensizlik yaşandığını söyleyen Aytekin, “Rusya ile görüşmeler şu haliyle çıkmaza girdi. Ruslar, BOTAŞ ve Gazprom arasındaki fiyat indirim müzakerelerini Türk Akımı’nın bir ön şartı olarak ortaya koydular. Bizse bunu bir başlangıç noktası olarak düşünmüştük. Haziran ayındaki seçimlerden sonra da Türkiye’de hükümet kurulması konusunda bir ilerleme kaydedilemeyince bu noktada şu haliyle görüşmeler donduruldu. Taraflar masadan kalktı demiyorum, görüşmeler donduruldu” şeklinde konuştu.

Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nin (STEAM) 16. Uluslararası Enerji Arenası’nda bunu açıklayan Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aytekin, Rusya’nın Almanya’dan sonra en büyük gaz ticaret ortağının Türkiye olduğunu, şirket bazında ise BOTAŞ’ın birinci ticaret ortağı olduğunu vurguladı.

‘Şart koymadan fiyat indirimi uygulansaydı…’

Aytekin, şöyle konuştu: “Bu noktada ben karşılıklı güvensizlik görüyorum. Rus tarafı şart koymadan fiyat indirimini uygulamış olsaydı şimdi geldiğimiz nokta daha umut verici olurdu.

Rusya ciddi bir zaman kaybetti. Türk Akımı’nda 1. hattın Türkiye’ye gelecek olması ve Ukrayna üzerinden gelecek miktarın bu hat üzerinden gelmesiyle arz güvenliği noktasında Türkiye’ye ciddi bir rahatlama sağlayacak olması teknik gerçekler ama diğer taraftan politik gerçekler de var. Türkiye önemli bir risk almıştı. Fakat Rusya Türkiye’nin aldığı bu riski değerlendiremedi ve ciddi zaman kaybetti. Bundan sonraki dönemde nasıl bir yol izlenecek hep birlikte göreceğiz.”

İstanbul’da G20 Enerji Bakanları zirvesi yapılacağını söyleyen Aytekin, “Düğümün çözülmesi için tarafların tekrar bir araya gelmeleri gerekiyor. Türk Akımı görüşmeleri Zirvedeki ikili temasların önemli bir konusu olabilir. Fakat yine ülkemizin bir seçim arifesinde olması ve bir seçim hükümeti olması noktasında bu sorun nasıl çözülebilir? İki tarafın da esneklik göstermesi gerekiyor” dedi. Rusya’dan alınacak indirimi yüzde 6’dan yüzde 10.25’e kadar yükselttiklerini kaydeden Aytekin, “Fakat bu iki konuyu birbiriyle karıştırmadan yürütmeye karar vermiştik. ‘Türk Akımı’ ismi Rusya tarafından konuldu. İsminin ‘Türk Akımı’ değil, sonuçlarının Türk Akımı olması önemli” dedi.