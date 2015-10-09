'Rus füzeleri İran'a düştü'



Rus Deniz Kuvvetleri tarafından Suriye'ye fırlatılan dört adet seyir füzesinin İran'a düştüğü doğrulandı. Obama hükümetinden bir yetkili, AFP ajansına füzelerin İran topraklarına düştüğünü belirtti, ancak ölü veya yaralı olup olmadığına açıklık getirmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Rus Deniz Kuvvetleri Hazar Denizi üzerinden Suriye Ordusu'nun isyancılara karşı kara harekatını desteklemek amacıyla Suriye'deki hedefleri vurmaya başlamıştı. Rusya eylül ayı sonundan bu yana Suriye hava sahasında da harekat düzenliyor. Rusya, harekatın amacının IŞİD'le mücadele olduğunu savunuyor. Ancak Batılı ülkeler, Suriye rejimine karşı savaşan isyancıların hedef alındığını ileri sürüyor.