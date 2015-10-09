T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Rus füzeleri İran'a düştü'

Bir Amerikan hükümeti yetkilisi, Suriye'ye fırlatılan dört adet Rus seyir füzesinin İran'a düştüğü yönündeki haberleri doğruladı.

09 Ekim 2015 01:08


Rus Deniz Kuvvetleri tarafından Suriye'ye fırlatılan dört adet seyir füzesinin İran'a düştüğü doğrulandı. Obama hükümetinden bir yetkili, AFP ajansına füzelerin İran topraklarına düştüğünü belirtti, ancak ölü veya yaralı olup olmadığına açıklık getirmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Rus Deniz Kuvvetleri Hazar Denizi üzerinden Suriye Ordusu'nun isyancılara karşı kara harekatını desteklemek amacıyla Suriye'deki hedefleri vurmaya başlamıştı. Rusya eylül ayı sonundan bu yana Suriye hava sahasında da harekat düzenliyor. Rusya, harekatın amacının IŞİD'le mücadele olduğunu savunuyor. Ancak Batılı ülkeler, Suriye rejimine karşı savaşan isyancıların hedef alındığını ileri sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Bir AmerikanSuriyeRusDeniz KuvvetleriAFPSavunma BakanlığıDeniz Kuvvetleri Hazar DeniziSuriye OrdusuIŞİDBatılıWelle Türkçe dpa/Reuters BÖ/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24