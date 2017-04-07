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Rus fırkateyni Akdeniz'e gidiyor

ABD'nin Suriye'ye ait hava üssünü vurmanın ardından ABD ve Rusya arasındaki gerilim tırmandı

07 Nisan 2017 23:03

Rus hükümetinin gazetesi Rossiskaya Gazeta, Rus donanmasına ait Amiral Grigoryeviç fırkateyninin Suriye kıyılarına doğru yola çıktığını yazdı. Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun sözcüsü Vyaçeslav Truhaçev, Amiral Grigoryeviç fırkateyninin Türk donanma güçleriyle gerçekleştirilen ortak tatbikat sonrasında Novorossiyk kentinden ayrılıp Akdeniz'e doğru yol almaya başladığını söyledi.

Truhaçev'in aktarımına göre Karadeniz'deki boğazlardan geçecek olan fırkateyn, Rusya'nın Tartus'taki donanma tesisindeki dolum işlemlerinin ardından kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Suriye kıyılarındaki Rus gemi grubuna katılacak.

Rossiskaya Gazeta'nın haberinde, fırkateyn mürettebatının bölgede değişen durum doğrultusunda hareket edeceği belirtildi.

Amiral Grigoryeviç'in Suriye kıyılarına gönderilmesi, ABD'nin Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat hava üssünü vurmasını izliyor. Fakat fırkateynin Suriye'ye bu nedenle gönderildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Amiral Grigoryeviç, Kasım 2016'da Akdeniz'den Suriye'deki terörist gruplara kruz füzeleri fırlatmıştı.

 

Baş koruma gemisi

 

İHA'nın haberine göre ise Rusya Federasyonu Karadeniz Filosunun baş koruma gemisi Admiral Grigoryeviç, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, sıcak gelişmelerin yaşandığı Akdeniz’e doğru yol aldı.   

 Rusya Federasyonu Karadeniz Filosunun baş koruma gemisi 494 bordro numaralı ‘Admiral Grigoryeviç’, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Sahil Güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği gemi, 14.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gemi, Akdeniz’e inmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

 

Bir gemi daha gitmişti

 

Çanakkale Boğazı’na Marmara Denizi’nden bugün saat 09.30’da giriş yapan, Rus Donanması’nın Karadeniz filosuna bağlı 152 borda numaralı ’Nikolai Filchenkov’ adlı genel çıkarma gemisi, boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnunu döndükten sonra, saat 11.15’de, Çanakkale önlerine ulaştı. Sağanak yağmur altında boğazdan geçen geminin güvertesinde, can yelekli askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Rus Savaş gemisi, boğaz geçişini tamamlayarak Ege Denizi’ne açıldı. Geminin, bugün sabaha karşı ABD’nin füzelerle vurmasıyla sıcak gelişmelerin yaşandığı Suriye’nin de bulunduğu Akdeniz’e doğru yol aldığı öğrenildi.

 

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