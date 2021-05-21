Rus enerji şirketi Gazprom: Türkiye'nin gaz arzında büyük bir artış var

Rus enerji şirketi Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yelena Burmistrova, Türkiye'ye gaz satışının rekabetçi olduğunu belirterek, "Gaz tedarikinde düşüş olduğunu söylemek doğru değil, çünkü artış var, hem de geçen yıla göre büyük bir artış" dedi.

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gazprom Eksport Genel Müdürü Yelena Burmistrova, Rus gazının Türkiye'ye satışının rekabetçi olduğuna belirterek, gaz arzında geçen yıla göre büyük bir artış gözlemlendiğini kaydetti.

Gazetecilere konuşan Burmistrova, “Kimseyle kavga etmek niyetinde değiliz, bu yılın ilk çeyreğinin başarılı sonuçlarının da gösterdiği gibi, rekabet etmek istiyoruz. Gaz tedarikinde düşüş olduğunu söylemek doğru değil, çünkü artış var, hem de geçen yıla göre büyük bir artış” dedi.

Gazprom’un gaz fiyatlarının esnek ve rakabetçi olduğuna vurgu yapan Burmistrova, “Bazı anlaşmalara varıyoruz, fiyatlarımız rekabetçi, Türkler daha önce olduğu gibi, Mavi Akım ve Türk Akım doğalgaz boru hatlarından gaz hacimlerimizi aktif olarak almaya devam ediyorlar” diye konuştu.