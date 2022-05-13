Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'ya Polonya'dan geçen boru hattı üzerinden doğal gaz taşımayı bıraktı

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Rus enerji şirketi Gazrprom, Avrupa'ya Polonya'dan geçen Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden doğal gaz taşımaya son vereceğini duyurdu.

Perşembe günü yapılan açıklama, Rusya'nın Batı yaptırımlarına karşılık olarak 30 farklı enerji şirketine yaptırım uygulama kararının ardından geldi. Yamal-Avrupa boru hattının Polonya bölümünün sahibi EuRoPol GAZ S.A da yaptırım uygulanan şirketler arasındaydı.

Rusya'nın yaptırım kararı nedeniyle bu yönde bir karar almaları gerektiğini belirten Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Polonya'nın Rus enerji devinin EuRoPol'un hissedarı olarak haklarını da ihlal ettiğini belirtti.

Avrupa'nın büyük bir bölümü doğal gaz konusunda Rusya'ya bağımlı durumda. Batı ülkelerinin enerji konusunda sırtını Rusya'ya dayaması, Ukrayna'nın işgal edilmesinin ardından çok tartışılan bir konu haline geldi.

Yamal-Avrupa boru hattı Rusya'nın Yamal yarımadasından Belarus ve Polonya üzerinden Almanya'ya 33 milyar metreküp doğal gaz taşıyabiliyor. Rusya, Almanya'ya Kuzey Akım aracılığıyla direkt olarak da doğal gaz gönderebiliyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, perşembe günü Rusya'yı enerjiyi bir "silah" olarak kullanmakla suçladı.