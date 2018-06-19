Rus enerji devi Gazprom'un İngiltere'deki varlıklarına el konuldu

Ukrayna'nın devlete ait petrol ve doğalgaz şirketi Naftogaz, lehine sonuçlanan tahkim kararı sonrası Rus enerji şirketi Gazprom'un İngiltere'deki mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu. Mahkemenin dün aldığı kararı doğrulayan Gazprom ise İngiltere'deki hukuk mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

Naftogaz'dan yapılan açıklamaya göre Gazprom, kararın alındığı andan itibaren 48 saat içinde, İngiltere'de bulunan ve değeri 50 bin doların üzerinde olan tüm varlıklarının listesini Ukrayna şirketine iletmek zorunda.

Mahkeme kararına uymaması halinde Gazprom cezai yaptırıma da maruz kalabilir.

Merkezi İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi Şubat ayında Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı.

Karara gerekçe olarak, Gazprom'un doğalgaz sevkiyatıyla ilgili olarak Naftogaz'a yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi gösterilmişti.

Mahkeme, Gazprom'un Ukrayna'ya piyasaya değeri üzerinden gaz tedarikine yeniden başlamasına ve 2 milyar 600 milyon dolar ödemesine hükmetmişti.

Gazprom meblağı ödemeyi reddedince, Naftogaz da tahkim kararına uymadığı gerekçesiyle Londra'da mahkemeye başvurarak Rus şirketinin İngiltere'deki varlıklarına el konulmasını talep etmişti.