Rus enerji cephesinden büyük gelişme

Burgaz-Dedeağaç hattından vazgeçen Rusya, bu hattın alternatifi olan Samsun-Ceyhan hattında Türkiye ile anlasma sağladı.
Turkrus.com' un yaptığı habere göre, Türkiye ile Samsun-Ceyhan petrol boru hattı konusunda anlaşmaya varan Rusya, bu hattın alternatifi olarak yedi yıldır gündemde olan Burgaz-Dedeağaç projesinden vazgeçeceğinin net işaretini dün verdi. Bulgaristan’ın yeni başbakanı Boyko Borisov ile görüşen Putin, “Bize sadece ‘hayır’ deyin yeter” dedi. Bulgar Başbakan ise, çevresel sorunlar yüzünden projenin karmaşık olduğunu söyleyip, “Bu boru hattını istemiyoruz” mesajını verdi:
2. Dünya Savaşı törenleri için Polonya’da bulunan Putin,
Rusya ile ortak projelere soğuk baktığı bilinen Bulgar meslektaşı
Borisov ile yüz yüze yaptığı ilk görüşmede son derece net ve açık
konuştu. “Sizden tek istediğimiz kararınızı bir an önce verip bize
bildirmeniz” diyen Putin, “Burgaz (Bulgaristan)- Dedeağaç (Yunanistan)
petrol boru hattı projesini yıllardır (yedi yıl) tartışıyoruz, bu
tartışma sadece 280 kilometrelik bir boru hattı için. Oysa bize
Sibirya’dan Çin’e 1500 kilometrelik boru hattını iki yılda bitirdik”
dedi.
Rus lider, “Eğer bazı nedenlerle hükümetiniz belli
projelerin Bulgaristan’ın çıkrına olmadığını fark ettiyse sorun değil,
bizim ilişkilerimizde bir sorun olmayacağına sizi temin ederim. Başka
projelerle devam ederiz” dedi.
Borisov ise Güney Akım gaz boru
hattında bir sorun görmediğini söyledi, ama Burgaz-Dedeağaç konusunda
bu projeden umud kalmadığını belli etti. Borisov, “çevresel sorunlar
yüzünden bu projenin son derece karmaşık olduğunu” vurguladı.
Dün
gece yapılan bu açıklamaların ardından, Rusya’nın Samsun-Ceyhan petrol
boru hattına katılma kararı aldıktan sonra Burgaz-Dedeağaç’ın artık
gündemden düşütüğü yorumları güçlendi. Yakın zamanda bu konunun resmi
olarak da açıklanması sürpriz olmayacak. Bu durumda en büyük tepkinin,
projenin en büyük destekçisi ve ortağı Yunanistan'dan gelmesi
bekleniyor.