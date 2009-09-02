Rus enerji cephesinden büyük gelişme

Turkrus.com' un yaptığı habere göre, Türkiye ile Samsun-Ceyhan petrol boru hattı konusunda anlaşmaya varan Rusya, bu hattın alternatifi olarak yedi yıldır gündemde olan Burgaz-Dedeağaç projesinden vazgeçeceğinin net işaretini dün verdi. Bulgaristan’ın yeni başbakanı Boyko Borisov ile görüşen Putin, “Bize sadece ‘hayır’ deyin yeter” dedi. Bulgar Başbakan ise, çevresel sorunlar yüzünden projenin karmaşık olduğunu söyleyip, “Bu boru hattını istemiyoruz” mesajını verdi:



2. Dünya Savaşı törenleri için Polonya’da bulunan Putin, Rusya ile ortak projelere soğuk baktığı bilinen Bulgar meslektaşı Borisov ile yüz yüze yaptığı ilk görüşmede son derece net ve açık konuştu. “Sizden tek istediğimiz kararınızı bir an önce verip bize bildirmeniz” diyen Putin, “Burgaz (Bulgaristan)- Dedeağaç (Yunanistan) petrol boru hattı projesini yıllardır (yedi yıl) tartışıyoruz, bu tartışma sadece 280 kilometrelik bir boru hattı için. Oysa bize Sibirya’dan Çin’e 1500 kilometrelik boru hattını iki yılda bitirdik” dedi.

Rus lider, “Eğer bazı nedenlerle hükümetiniz belli projelerin Bulgaristan’ın çıkrına olmadığını fark ettiyse sorun değil, bizim ilişkilerimizde bir sorun olmayacağına sizi temin ederim. Başka projelerle devam ederiz” dedi.

Borisov ise Güney Akım gaz boru hattında bir sorun görmediğini söyledi, ama Burgaz-Dedeağaç konusunda bu projeden umud kalmadığını belli etti. Borisov, “çevresel sorunlar yüzünden bu projenin son derece karmaşık olduğunu” vurguladı.

Dün gece yapılan bu açıklamaların ardından, Rusya’nın Samsun-Ceyhan petrol boru hattına katılma kararı aldıktan sonra Burgaz-Dedeağaç’ın artık gündemden düşütüğü yorumları güçlendi. Yakın zamanda bu konunun resmi olarak da açıklanması sürpriz olmayacak. Bu durumda en büyük tepkinin, projenin en büyük destekçisi ve ortağı Yunanistan'dan gelmesi bekleniyor.