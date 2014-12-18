‘Rus ekonomisi istikrarlı’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonu basın toplantısında, son dönemlerde
sarsıntı yaşayan Rus eknomisine ilişkin açıklamalar yaptı. Rus lider, rubledeki düşüşe
karşın ekonominin istikrarlı seyrettiğini söyledi. Ülke ekonomisinin yılın ilk on ayında
yüzde 0,6 ila 0,7 arasında büyüme kaydettiğini belirten Putin, bu dönemde devletin
gelirlerinin giderlerinden daha yüksek olmasının sağlandığını söyledi.
Putin, rublenin yeniden yükselişe geçmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Rusya
Merkez Bankası'nın
ve hükümetin, gereken önlemleri aldığını kaydeden Putin,
ekonomideki çalkantıları ise dış etkilere bağladı. Rus lider, elverişsiz küresel koşullar
nedeniyle iki yıl daha ekonomide sıkıntıların devam edebileceğini, petrol fiyatlarındaki
düşüşün sürmesi halinde bunun rublenin değerini de etkileyebileceğini ifade etti. Putin,
Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların krizdeki payının yüzde 25-30 arasında
olduğunu ancak krizin tek sorumlusu olmadığını söyledi. Putin, Rus bütçesinin petrol
satışına olan bağımlılığının da azaltılacağını açıkladı.
Batı'ya
suçlama
Putin, Ukrayna krizi konusunda ise bir kez daha Batı'yı suçladı. Batı'nın Avrupa'da
yeni bir duvar ördüğünü belirten Putin, “Sanal bir duvar da olsa, şu anda örülmesine
devam ediliyor” diye konuştu. Rusya sınırları yakınlarındaki füze kalkanı projesinin
bunun bir örneği olduğunu söyleyen Putin, Batılı ülkeleri, ‘galip' veya ‘imparatorluk'
gibi davranmakla eleştirerek, Batı'nın diğer ülkelere ise ‘aynı tempoda ilerlemek
zorunda olan köleler' gibi davrandığını öne sürdü.