‘Rus ekonomisi istikrarlı’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonu basın toplantısında, son dönemlerde

sarsıntı yaşayan Rus eknomisine ilişkin açıklamalar yaptı. Rus lider, rubledeki düşüşe

karşın ekonominin istikrarlı seyrettiğini söyledi. Ülke ekonomisinin yılın ilk on ayında

yüzde 0,6 ila 0,7 arasında büyüme kaydettiğini belirten Putin, bu dönemde devletin

gelirlerinin giderlerinden daha yüksek olmasının sağlandığını söyledi.

Putin, rublenin yeniden yükselişe geçmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Rusya

Merkez Bankası'nın

ve hükümetin, gereken önlemleri aldığını kaydeden Putin,

ekonomideki çalkantıları ise dış etkilere bağladı. Rus lider, elverişsiz küresel koşullar

nedeniyle iki yıl daha ekonomide sıkıntıların devam edebileceğini, petrol fiyatlarındaki

düşüşün sürmesi halinde bunun rublenin değerini de etkileyebileceğini ifade etti. Putin,

Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların krizdeki payının yüzde 25-30 arasında

olduğunu ancak krizin tek sorumlusu olmadığını söyledi. Putin, Rus bütçesinin petrol

satışına olan bağımlılığının da azaltılacağını açıkladı.

Batı'ya

suçlama

Putin, Ukrayna krizi konusunda ise bir kez daha Batı'yı suçladı. Batı'nın Avrupa'da

yeni bir duvar ördüğünü belirten Putin, “Sanal bir duvar da olsa, şu anda örülmesine

devam ediliyor” diye konuştu. Rusya sınırları yakınlarındaki füze kalkanı projesinin

bunun bir örneği olduğunu söyleyen Putin, Batılı ülkeleri, ‘galip' veya ‘imparatorluk'

gibi davranmakla eleştirerek, Batı'nın diğer ülkelere ise ‘aynı tempoda ilerlemek

zorunda olan köleler' gibi davrandığını öne sürdü.

