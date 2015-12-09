Rus ekonomisi için kötü haber: 2016'da yüzde 0 büyüme bekleniyor

İhracatının yüzde 58’ini petrol ve doğalgazdan sağlayan Rusya, OPEC’in aldığı son kararlar doğrultusunda 39 dolar seviyesiyle son 6.5 yılın dibine inen petrol fiyatlarından olumsuz etkilendi. Uzmanlar, Rus ekonomisinin 2016’da yüzde 0 büyüyeceği öngörüsünde bulunuyor.

Ekonomisi büyük oranda petrol ve doğalgaz ihracatına bağlı Rusya'nın, petrol fiyatları nedeniyle yaşadığı ekonomik darboğazdan önümüzdeki yıl da çıkamayacağı belirtiliyor.

Yapısal bozukluklar ortaya çıkıyor

Merkezi Londra'da bulunan bağımsız araştırma şirketi Capital Economics'in Enerji Piyasaları Ekonomisti Liza Ermolenko, düşük petrol fiyatlarının Rus ekonomisindeki yapısal bozuklukları açığa çıkardığını vurguladı.

Düşük petrol fiyatları ve ülkedeki siyasi riskler nedeniyle Rus ekonomisindeki toparlanmanın son derece yavaşlayacağını savunan Ermolenko, "Rusya'nın bütçesi oldukça daralmış durumda, enflasyon çok yüksek ve Rus rublesinin değeri önemli derecede düştü" dedi. Ermolenko, doğalgaz fiyatlarının da petrol fiyatları nedeniyle düştüğüne işaret ederek, şöyle konuştu: "Rusya'nın Çin'le yaptığı doğalgaz anlaşmasındaki pazarlıklar nedeniyle Rus gazının fiyatı daha da düşebilir. AB ülkeleri ise sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri inşa ederek Rus gazı tüketimini düşürmeye çalışıyor. Ayrıca 2018'den sonra ABD, Avustralya, Irak, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi ülkeler küresel gaz piyasalarında daha aktif olacaklar. Bu durum da gazdan önemli bir gelir eden Rusya için negatif bir gelişme."

Büyüme sıfıra yakın olacak

Rus Enerji ve Finans Enstitüsü Ekonomi Bölümü Başkanı Marsel Salikhov da, Rus ekonomisinin önümüzdeki yıl sıfıra yakın büyüyeceğini öngördü. Ekonomik büyüme için Rusya'nın koşullarının yeterince iyi olmadığına dikkati çeken Salikhov, "Rus maliye politikası sıkılaştırılmış durumda ve önümüzdeki yıl için herhangi bir mali canlandırma planlanmış değil. Geleneksel emtia ihracatının önünde birçok engel bulunuyor" dedi.

Salikhov, küresel piyasalarda artması beklenen LNG rekabeti nedeniyle Rus gazının yine de avantajlı bir konumda olacağını savunarak, "Ancak asıl soru Gazprom'un bu avantajlarını kullanıp kullanamayacağıdır. Bunların yanında Rusya'daki politik riskler ve çatışmalar da Rus ekonomisinin geneli için negatif etki yapıyor" ifadelerini kullandı.

Üçüncü çeyrekte yüzde 4.1 daraldı

2015 Rusya ekonomisi için oldukça zor bir yıl oldu. Sadece 2015’in üçüncü çeyreğinde politik atmosfer ve düşen enerji fiyatlarından dolayı Rusya ekonomisi yüzde 4.1 daraldı.