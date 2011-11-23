



T24- Suriye’de askeri müdahaleye şiddetle karşı çıkan Rusya üç savaş gemisini bu ülkenin karasularına gönderdi. Gemilerin Tartus’a ulaştığını açıklayan Şam yönetimi, “Rus donanması Suriye sularında koruma amaçlı devriye gezecek” açıklaması yaptı.





Suriye’de uluslararası baskılara rağmen, 8 aydır süren halk ayaklanmasını şiddetle bastırmaya devam eden Beşar Esad yönetimi, olası bir dış müdahaleyi engellemek için en büyük silah tedarikçisi olan Rusya’nın donanmasına kara sularını açtı.





İsrail istihbaratına yakınlığıyla bilinen Debka sitesinin iddiasına göre Rusya’nın Somalili korsanlar için Akdeniz’e indirdiği 3 savaş gemisinin dün Suriye’nin Tartus limanı açıklarına demirledi. Gemilerde uzman istihbarat birimlerinin ve çok gelişmiş elektronik haberlerşme ve dinleme ekipmanlarının bulunduğu kaydedildi.





Haaretz gazetesi, “Rus savaş gemilerinin Suriye sularına gelmesi Moskova’nın Batı’dan Şam yönetimine yönelik bir askeri müdahalesine kesinlikle karşı koyacağının göstergesidir” yorumunu yaptı. Rus Moskovski Komsomolets ise, “Rusya Suriye yüzünden savaşa mı giriyor?” başlığını kullandı. İsim vermeden açıklama yapan Esad’ın danışmanlarından biri de Rus gemilerinin Suriye karasularında koruma amaçlı devriye görevi yapacağını doğruladı.

Rus Ria Novosti ajansı Rus denizciler tarafından Tartus limanında çekilen bu fotoğrafı servis etti. İsrail basını, “Moskova Suriye’ye yönelik bir askeri operasyona karşı tavrını açıkça ortaya koydu” diye yazdı.

1971 yılından beri Rusların

Rusya ile Şam arasında 1971 yılında Tartus limanında Rusya’ya bir deniz üssü açılması için anlaşma imzalanmıştı. Böylece Rusların Osmanlı döneminden beri hayalini kurduğu Akdeniz’e inme hayali gerçek oldu. 50 Rus personelin bulunduğu Tartus üssü SSCB yıkılana dek kullanılmıştı. Ancak Sovyetler yıkılınca başgösteren ekonomik sıkıntılar yüzünden geri plana itilen üs Rus donanmasına lojistik destek sağlamak amacıyla kullanılmaya devam ediyor.





Halk ayaklanmasına karşı “Sonuna kadar savaşma” sözü veren Esad, dün göstericilerin üzerine yine silahlı askerleri sürdü. Son 1 gün içinde 23 kişi hayatını kaybetti. Bu arada halkına silah doğrultmak istemeyen Suriye ordusundan onlarca askerin saf değiştirerek Ürdün’e kaçtığı bildirildi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, onlarca Suriye askerinin sınırı yasadışı yollardan geçerek sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı.

Moskova’dan Şam’a S-300 takviyesi

Suriye’ye yılda 4 milyar dolarlık silah satan Rusya’nın çok gelişmiş radar sistemine sahip olan S-300 füzelerini Şam yönetimine vereceği öne sürüldü. El Kuds El Arabi gazetesinin, Suriye’nin Moskova büyükelçiliği kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre, Şam yönetimine dış müdahaleyi “kırmızı çizgi” olarak ifade eden Rus hükümeti, Suriye hava sahasını koruma altına almak için S-300 füzelerini bu ülkeye konuşlandırmayı planlıyor. 5 dakikada atışa hazır hale gelen S-300 günümüzün en gelişmiş hava savunma sistemlerinden ve balistik füzelere karşı da etkili. Radarları aynı anda 100 hedefi takip edip aynı anda 12 hedefe kilitlenme yeteneğine sahip. Suriye S-330 füzeleri sayesinde İncirlik, İsrail ve doğu Akdeniz’deki donanmalardan atılacak füzeleri tamamen etkisiz hale getirebilecek.





Sınıra sürpriz ziyaret





Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, dün Sınırına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Şanlıurfa’ya 2’nci Ordu, 7’nci Kolordu ve Garnizon Komutanı ile birlikte gelip Suriye sınırındaki birlikleri ziyaret eden Orgeneral Kıvrıkoğlu, “Ziyaretimizin özel bir nedeni yok, sınır birliklerimizi denetliyoruz” dedi.

